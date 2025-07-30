Alevler geceyi aydınlatmıştı: İstanbul'daki büyük yangına soruşturma

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında dün gece yangın çıktı.

Yangının ilk başladığı anlarda kaydedilen görüntüler, korkuya neden oldu.

Alevler, itfaiye ekiplerinin iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Söz konusu yangına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ALEVLER GÖKYÜZÜNE YÜKSELMİŞTİ

Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer alan fabrikada kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede artmış, gece birçok ilçeden görülen yangın ormana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü.