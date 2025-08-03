Alevler ormana sıçramadan söndürüldü
Marmaris'te bir araç orman içindeki yolda ilerlerken yanmaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde muhtemel orman yangını son anda önlendi.
Olay, akşam saatlerinde bağlı Osmaniye mahallesinde yaşandı.
Sarnıç mevkisinde orman içindeki yolda seyir halindeki araç bir anda alev aldı.
Kendini araçtan atan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
En yakın noktada nöbet tutan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Hızla olay yerine ulaşan ekipler; alev topuna dönen aracı, alevler ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.
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