Alevlerden korkup dolaba saklandı: 4 yaşındaki kız çocuğu yangında hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evin içinde alevler arasında çocuğu aradı. Bir süre sonra 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunun dolap içinde yanmış cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.



Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.