Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin üzerine elektrik teli düştü
Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin üstüne sokak üzerinden geçen elektrik hattı düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatısında çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik hattının telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, olay sokakta paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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