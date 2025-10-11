Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Olay, Küre ilçesi Uzunöz Ambarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nedim Özkök isimli vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evi sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.