Alevlere teslim olan ev küle döndü

Olay, Cide ilçesi Çakırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.