Alevleri görünce balkondan atladılar: Bir ölü, bir yaralı
Afyonkarahisar'da bir apartmanda yangın çıktı. Yangın sırasında alevleri görüp paniğe kapılan bir kişi, balkondan atladı. Yaralanan Fadik Belen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'da yangında balkondan atlayan adam yaşamını yitirdi.
Olay, kent merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
BALKONDAN ATLADILAR
Dumanları görerek paniğe kapılan Fadik Belen ile Ali İhsan Demirdelen'in balkondan aşağıya atlaması sonucu vücutlarında kırıklar oluştu.
Emine Demirdelen de dumandan etkilendi.
Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Fadik Belen ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
