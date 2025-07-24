Alevlerin arasında kalan kadın can verdi

Kazanlı Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

Yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekipleri, vücudunun bir kısmında yanık tespit edilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.



Aysel Yorulmaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.