Alevlerin ardından cinayet şüphesi çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde binadaki bir dairenin camlarından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımı ile açarak içeri girdi.

Alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, ev içerisinde henüz kimliği öğrenilemeyen yanmış bir erkek cesedi buldu.

İddiaya göre binadan çıkan erkek bir şahsın cinayet işlediği ve delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği ifade edildi.