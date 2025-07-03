Alevlerin ortasında dehşeti yaşadı: "Etim eriyormuş gibi yandığımı hissettim"

Kapalı olan yolu açmak istediği esnada alevlerin arasında kalan ve son anda kurtulan operatör Ulaş, "Yangına giden yolda kapalı bir alan olan toprak tepesi vardı. Onu kaldırıp çıkarken yangına yakalandık. Alevlerin arasında kaldık." dedi.

Bu sırada sıcak nedeniyle kolunda yanık oluştuğunu anlatan Furkan Ulaş, "Orman yangınında herkes elinden geleni yaptı. Yine olsa ben yine yapardım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama keşke daha fazlası gelseydi." ifadelerini kullandı.

"YANDIĞIMI HİSSEDİYORDUM"

Alevlerin bir anda etrafını sardığını, yangınla arasında 700 metre olmasına rağmen kozalakların üzerine fırlamaya başladığını anlatan Ulaş, şöyle devam etti:

"Bir anda yangın yayıldı. O an makinenin içinde korkmuştum. Bayağı sıcaklık vardı ve sanki etim eriyor gibiydi. Yandığımı hissediyordum.

Makineden çıksaydım daha kötü olacaktı ama aşağıya inmeye çalıştım. Makinede arızalanınca bırakmak zorunda kalıp alevlerin içinden koşarak çıktım.

Bu orman yangınları kötü bir olay. Memleketimizde ağaç kalmadı ve bu durumlar hep bizim zararımıza oluyor. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin."