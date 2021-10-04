Aleyna Ağgül'ün şüpheli ölümü: Savcılık itiraz etti

Savcılık, intihar eden Aleyna Ağgül'ün ölümünden sorumlu tuttuğu zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

NTV Haber 04.10.2021 - 16:14

Aleyna Ağgül'ün şüpheli ölümü: Savcılık itiraz etti

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18 yaşındaki Aleyna not bırakıp intihar etti: Acılı babadan cinayet açıklaması

18 yaşındaki Aleyna not bırakıp intihar etti: Acılı babadan cinayet açıklaması

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün şüpheli ölümüyle gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakılmasına savclık itiraz etti.

30 Eylül'de 5'inci kattan atlayıp hayatına son verdiği iddia edilen Aleyna'nın bıraktığı notta ölümünden sorumlu tuttuğu Gökhan A. ve oğlu gözaltına alındı.

Şüphelinin oğlu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 'İntihara teşvik' suçundan mahkemeye sevk edilen Gökhan A. için de adli kontrol kararı çıktı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Gökhan A.'nın serbest bırakılması kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu.

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