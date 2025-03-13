Aleyna Çakır davası başladı: Komşuları dehşet anlarını anlattı

Aleyna Çakır davasında yeni ayrıntılar: Ümitcan Uygun, bayılttıktan sonra tehditlerine devam etmiş Haberi Görüntüle

Aleyna Çakır olarak tanınan Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı dava başladı.



Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.



Mahkeme Başkanı ilk sözü Uygun’a verdi. Olayın yaşandığı gün Aleyna Çakır’la tartıştıklarını söyleyen Uygun, “Asker gecesine gidecektim, orda erkekler olduğu için Aleyna’yı götürmek istemedim.” dedi.



Tartışmanın büyümemesi için telefonunu uçak moduna aldığını söyleyen Uygun, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Ümitcan Uygun

ŞİDDET UYGULAMADIĞINI İDDİA ETTİ



“Dosyada bir video var, bu video olay gecesinden daha önceye aittir. Aleyna’yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Aleyna’nın zaten gece kulübünde çalıştığını tüm ailem öğrendi. Ben aileme rest çekerek Aleyna’yla yaşamaya başladım.” diyen Çakır, “Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca ayrılma kararı aldım.” şeklinde konuştu.



Aleyna Çakır’a karşı fiziksel şiddet uygulamadığını öne süren sanık Uygun, “Aleyna’nın vücudundaki morluklarla bir alakam yok.” deyip, beraatini istedi.



“YAVRUMUN HER YERİ MOSMORDU”



Mahkemede daha sonra Aleyna Çakır’ın annesi Hatun Esen söz aldı. Kızını elleriyle yıkadığını anlatan acılı anne, “Yavrumun her yeri mosmordu, yavrum toprakta çürüyor. O da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar davaya katılmak istiyorum.” dedi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak tanınan Sema Esen

“BURASI TELEVİZYON PROGRAMI DEĞİL”



Mahkeme başkanının, avukatların sanığa karşı sorularını aldığı sırada Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen söz alarak beyanlarda bulunmaya başladı.



O sırada araya giren mahkeme başkanı Esen’e, “Sema’nın (Aleyna) senden de şikayeti vardı, burası televizyon programı değil, burası mahkeme salonu. Sorun nedir?” dedi.



Bunun üzerine Esen, sorusu olmadığını söyleyerek yerine oturdu.



KOMŞUSU DEHŞET ANLARINI ANLATTI: “‘BENİ ÖLDÜRÜYORLAR’ DİYE BAĞIRIYORDU”



Müşteki beyanlarının ardından tanık dinleneceğini söyleyen mahkeme başkanı, olayın gerçekleştiği binadaki komşuları, L.K.’ye söz verdi.



Tanık L.K., bir zamanlar komşu olduklarını ifade ederek, “Onlar binaya taşındıktan sonra dövme ve bağırma sesleri duymaya başladım. ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana’ diye bağırıyordu. Aleyna bana, ‘Bana eziyet ediyor, ne yapayım?’ dedi. ‘Gitmen lazım’ dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. Bana Aleyna, ‘Merdivenden inme, seni iter' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım.” dedi.

Esen ailesi