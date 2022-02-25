Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada Ümitcan Uygun, 4 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

Haberler 25.02.2022 - 17:34

Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Ümitcan Uygun'un, Sema Esen’i ölümünden önce döverek bayılttığı belirtiliyordu.

İlişkili Haberler

Esra Hankulu davasında sanık Ümitcan Uygun'un SIM kartları değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Hankulu davasında sanık Ümitcan Uygun'un SIM kartları değiştirdiği ortaya çıktı

'Aleyna Çakır' davasında Ümitcan Uygun'a yeni suçlama

'Aleyna Çakır' davasında Ümitcan Uygun'a yeni suçlama

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne yönelik davasında karar çıktı.

Sanık Ümitcan Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Ümitcan Uygun ayrıca 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davanın da sanıkları arasında. Zanlının bu dava kapsamında da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...