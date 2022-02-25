Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne yönelik davasında karar çıktı.



Sanık Ümitcan Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.



Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Ümitcan Uygun ayrıca 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davanın da sanıkları arasında. Zanlının bu dava kapsamında da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

