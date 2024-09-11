Ali Babacan açıkladı! Gelecek ve DEVA partileri birleşiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 milletvekili bulunan DEVA Partisiyle Gelecek Partisi birleşiyor. Açıklama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, "Birleşme için görüşme trafiğimiz var." dedi.

Ali Babacan açıkladı! Gelecek ve DEVA partileri birleşiyor

DEVA ve tek bir çatı altında birleşecek. 

Halk TV yayınına konuk olan Babacan, "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz" dedi.

Babacan, "Farklı yerlerdeki merkez sağ arayışındaki insanlarla da irtibattayız. Birlik ve beraberlik zamanı. Gelin, daha büyük bir birliktelikle bu ülkenin sorunlarını çözmek için hep beraber gayret edelim." diye konuştu.
 
Gelecek ve DEVA partileri tek parti çatısı altında birleşmek için uzun süredir yürüttükleri müzakerelerden sonuç alamamıştı. İki parti arasındaki müzakerenin süreceği Babacan'ın açıklamalarıyla kesinleşmiş oldu.

GENEL BAŞKAN KİM OLACAK?
 
DEVA çatısı altında ve ’ın genel başkanlığında birleşmeyi kabul eden Gelecek Partisi lideri ’nun, bunun karşılığında kendisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek istediği iddialar arasında.

"MERKEZ SAĞIN BUNDAN SONRAKİ ADRESİ DEVA'DIR"

Babacan katıldığı programda "Merkez sağın bundan sonraki adresi DEVA Partisi’dir" dedi.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 milletvekili çıkardı. 

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