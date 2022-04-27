Ali Babacan: DEVA Partisi seçimlere kendi adıyla ve logosuyla girecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekili genel seçimine kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıkladı.

Haberler - NTV Haber 27.04.2022 - 14:44

Ali Babacan: DEVA Partisi seçimlere kendi adıyla ve logosuyla girecek

İlişkili Haberler

Altı muhalefet lideri üçüncü kez buluştu

Altı muhalefet lideri üçüncü kez buluştu

CHP, seçim yasasını AYM'ye götürdü

CHP, seçim yasasını AYM'ye götürdü

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı , partisinin milletvekili genel seçimine kendi adı ve logosuyla girme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamayı sosyal medyadan yapan Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.''

''ALTILI MASAYA HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Ali Babacan, "Mutabık kaldığımız alanlarda altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...