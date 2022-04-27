Ali Babacan: DEVA Partisi seçimlere kendi adıyla ve logosuyla girecek

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekili genel seçimine kendi adı ve logosuyla girme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamayı sosyal medyadan yapan Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.''

''ALTILI MASAYA HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Ali Babacan, "Mutabık kaldığımız alanlarda altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz" dedi.