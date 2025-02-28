Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci ele alındı.

Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı , Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ile görüştü.

İki liderin görüşmesi telefonda gerçekleşti.

Ali Babacan görüşmede kalp operasyonu geçiren Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı da ele alındı.

DEVA Partisi’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede iki lider, Sayın Bahçeli’nin önemli katkılarıyla mümkün hale gelen terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili çağrıya dair görüşlerini de birbirleriyle kısaca paylaştılar.” denildi.

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