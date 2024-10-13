Ali Babacan yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Ali Babacan yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi

DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi yapıldı.

Partinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen kongresinde , genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi.

Geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.

Kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.

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