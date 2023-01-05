Ali Babacan'dan adaylık sinyali mi? 6'lı masa bugün toplanıyor

6’lı masanın ikinci tur görüşmelerinin dördüncü randevusunda buluşuyor. Bu kez ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.



Masanın gündeminde hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığını öğrenildi. Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor.



Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de masanın önemli başlıklarından.. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildireceği öğrenildi..



6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dansa dikkat çeken bir açıklama geldi . Babacan, “Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız. 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey” dedi.



Bu sözler CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a da soruldu. Öztrak, "Baştan itibaren sürekli söylüyorum 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masanın belirleyeceği aday olacaktır" dedi.