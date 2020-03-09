Ali Babacan'ın parti kuruluş dilekçesi bakanlığa sunuldu

Eski Bakan Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.



Babacan partisinin tanıtımını çarşamba günü yapacak.Partinin ismi ve kuruluş ilkeleri o gün kamuoyu ile paylaşılacak. Kulislerde, "Demokrasi ve Atılım Partisi" ismi konuşuluyor. Partinin 90 kişilik Kurucular Kurulu'nda Babacan'ın dışında 3 eski bakan yer alıyor.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve eski Aile Bakanı Selma Aliye Kavaf Kurucular Kurulu'nda yer alıyor. AK Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da listede yer alan isimler arasında.