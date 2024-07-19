Tekne kazası ardından hayatını kaybeden Ali Bahar kimdir? (ATSO Başkanı Ali Bahar'ın özgeçmişi)

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kemer’de tekne kazası geçirdi. Düştüğü denizde teknenin pervanesine çarpan Bahar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Ali Bahar kimdir? ATSO Başkanı Ali Bahar'ın özgeçmişini derledik.

Tekne kazası ardından hayatını kaybeden Ali Bahar kimdir? (ATSO Başkanı Ali Bahar'ın özgeçmişi)

Şarampol’de 1969 yılı doğan Ali Bahar, İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi diplomasına da sahiptir. Üniversite eğitiminin ardından bir Antalya firmasının Karaburun’daki otel inşaatında saha mühendisi, ilerleyen süreçte de şantiye şefi olarak çalışıp, vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakır’a gitti. Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticaret hayatına atıldı. Babası İbrahim Bahar’ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova’da 3000 m2 Süt Tesisi ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi bulunmaktadır.

Soyadlarını verdikleri Bahar Grup bünyesinde 1995 yılından bu yana üretim yapmakta, daha önce alım satımını gerçekleştirdikleri ürünlerin üretimine de başlayarak özellikle Antalya’ya katma değer yaratan üretim firmasıyla ticari hayatına devam etmektedir. Ali Bahar, Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıdır.Tüm bunların yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdüren Ali Bahar, evli, biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

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