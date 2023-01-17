Ali İsmail Korkmaz davasında sanık polise 7 ay 15 gün hapis cezası

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinde dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu üzerine yeniden yargılanan sanık polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık H.E'nin "kasten basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatlar ise sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasına hükmetti.

AİLEDEN DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından, adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, aradan 10 yıl geçtiğini belirtti. Anne Korkmaz, "Benim oğlum toprakta, katilleri dışarıda geziyor. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O katiller hak ettikleri cezayı almadan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Baba Şahap Korkmaz ise adaletin gerçekleşmesini istediklerini ifade ederek, "İnşallah bu suçlular gerçek cezasını alır." dedi.

Ağabey Gürkan Korkmaz ise Ali İsmail Korkmaz'ın henüz 19 yaşındayken öldürüldüğünü, onun hakkını savunmak için mahkeme salonunda adaleti haykırdıklarını söyledi.

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"ESKİ CEZA UYGULANDI"



Müşteki avukat Ayhan Erdoğan da mahkemenin "eziyet" suçundan Anayasa Mahkemesi'nin de tespitine dayanan iddialarını uygulamak yerine eski cezayı uyguladığını savundu.



Ancak bu sefer farklı şekilde uygulamak zorunda kaldığını kaydeden Erdoğan, "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması maddesini uygulamadı. Bunun bir başka anlamı şu, bir, ceza uygulanması gerekir, iki, bu ceza nedeniyle memuriyetinden bir soruşturama geçirmemişti, şimdi bir soruşturma geçirecek ve emekliliği dahil olmak üzere memuriyeti bundan sonra elinden alınabilir. O sürecin de ayrıca takipçisi olacağız." dedi.



Bugün sanığın insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmasını istediklerini belirten Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının iddia ettiklerinin doğru ve yerinde olduğunu işaret ettiklerini ifade etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu sürecin devam ettiğini de belirten Erdoğan, "Bugünkü kararı da 'eziyet' suçu yönünden, 'insanlığa karşı suç' yönünden Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi süreciyle takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde Eskişehir'de yapılan gösterilerde sivil vatandaşlar ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ebeveyni ve kardeşleri Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.



Başvurucular, gösteriye katılan yakınlarının, kolluk görevlileri ve sivil vatandaşlar tarafından darbedilerek öldürülmesi nedeniyle bazı haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü.



Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucuların "eziyet yasağının" ihlal edildiğine ve başvuruculara toplam 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle hükmetmişti.



Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.