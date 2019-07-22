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Eskişehir'de, 2-3 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemlerine katılan Ali İsmail Korkmaz, polisten kaçmak için girdiği sokakta dövülerek öldürüldü. Korkmaz'ı linç etmekle suçlananlara ait Harman Ekmek Fırını'na ait güvenlik kamerasında görüntülerin silindiği anlaşıldı. Görüntüleri kurtarması için hard disk, Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu'na verildi. Uğurluoğlu, 26 Haziran 2013'te hazırladığı raporunda, "Fırına ait diskin içeriği boş olarak görülmüştür" dedi. Ardından hard disk, Jandarma Kriminal Dairesi'ne gönderildi.

KAYITLAR 4 KEZ SİLİNMİŞ



Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre görüntüleri kurtarıp geri getiren jandarma, kayıtların dört kez silindiğini saptadı. Jandarma raporuna göre kayıtlar ilk 6 Haziran 2013'te, Korkmaz'ı yere düşürüp tekmeleyen fırıncı İsmail Koyuncu tarafından iki kez formatlama yoluyla silindi. Üçüncü ve dördüncü silme işlemlerinin 21 ve 22 Haziran'da, görüntüleri kurtarması istenen bilirkişi tarafından yapıldığı anlaşıldı. Uğurluoğlu'na 'gerçeğe aykırı bilirkişilik' iddiasıyla 1-3 yıl hapis istemiyle Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu yargılama kapsamında, 26 Nisan 2016'da, hard disk üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması için karar alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu'ndaki hard disk, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara, bilirkişi temin edilemediği için hard diski geri gönderince, hard disk 28 Haziran 2018'de İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne yollandı.

"SABİT DİSK MEVCUT DEĞİL"



İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, hard diski 10 Ekim 2018'de bilirkişi Ali Saffet Altay'a teslim etti. Altı ay sonra, 5 Nisan 2019'da Altay ile bilirkişiler Ali Evren Göksungur ve Mahmut Yücel Türel, talimat duruşmasında hard diski açtı. İnceleme işlemi bitince hard disk, mahkeme kasasına koyuldu. Altay, 8 Nisan'da dosyadan çekildi. Hard disk, 10 Nisan günü bilirkişi Mahmut Ertan'a verildi. Ertan'ın sunduğu raporda, "sabit diskin mevcut olmadığı" ifade edildi. Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Temmuz'da Kayseri Adli Emaneti'ne yazı yazarak sabit diskin bulunup gönderilmesini istedi.

