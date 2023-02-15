Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni ve eşi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak can verenler arasında, Gezi Parkı olayları sırasında sokakta saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni İsmail Korkmaz ve eşi de var.



İsmail Korkmaz ve 8 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz, Hatay Antakya'da yaşıyordu.



Korkmaz çifti, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldı.

Ali İsmail Korkmaz ve kuzeni İsmail Korkmaz

Acı haberi, Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz sosyal medya hesabından "Olmadı, kurtaramadık." notuyla duyurdu.



Gürkan Korkmaz, "Kuzenim, kardeşim İsmail ve eşi Şaziye'yi kaybettik." ifadesine yer verdi ve birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.