Ali Kılıç kimdir? Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kaç yaşında, nereli?

Ali Kılıç, 1964 yılında Tunceli Pülümür’de doğdu. Lise yıllarında siyasetle tanıştı. 1980’de yurt dışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da gazeteciliğe başladı.



Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya’daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.



Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda genel başkanlık görevini devraldı.

Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu. CHP'de 1. bölge milletvekili adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurt dışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.