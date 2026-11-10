Ali Koç COP31'de NTV'ye konuştu. "İklim hassasiyeti artık tercih değil, mecburiyet"

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye 'nin ev sahipliğinde Antalya 'da başladı.

12 gün sürecek olan COP31'de Mavi Alan'da iklimin diplomasisi konuşulurken Yeşil Alan'da da firmalar şirketler iklim sorunlarına yönelik çalışmalarını anlatıyor.

İş dünyasının da yakından takip ettiği zirvede iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü öne çıkan başlıklar arasında.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç , NTV ekibinden Deniz Tüysüz'ün konuğu oldu. Koç, iklim mücadelesinden enerji bağımsızlığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"COP31 ASLINDA İKLİM ZİRVELERİNİN EN ÖNEMLİSİ BU İŞİN DAVOS'U GİBİ"

Ali Koç, COP31'e hem sponsorluk hem de içerik tarafından katkılarının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“İçerik tarafı bizim için daha önemli. Koç Topluluğu yıllardır iklim konularına sürdürülebilir ekonomi konusunda iyi zaman harcadık yatırımlar yaptık. Çevre ile ilgili yaptıklarımızla ilgili anlatabileceğimiz çok hikaye var. Türkiye'yi temsil ederken işin bu tarafında sadece finansal katkı değil içerik katkısı Türk firmalarının neler yaptığını anlatabilmek açısından. COP31 aslında iklim zirvelerinin en önemlisi bu işin Davos'u gibi. İnşallah eşi benzeri olmayan bir COP süreci yaşarız. Bu tür zirvelerde söylemler sözler olur ama ne kadar hayata geçti takip edilmez. Bu COP'un özelliği de işlerin hayata geçmesi artık yeni söz vermeye gerek yok.”

“EN ÖNCELİKLİ KONU ELEKTRİFİKASYON"

En öncelikli konunun elektrifikasyon olduğunu söyleyen Koç "2035 yılına kadar elektrifikasyonun yüzde 35'lik pazarlanması kullanılan enerjide şu an yüzde 23'teyiz. Bugünün teknoloji ile varılabilecek bir hedef. Varıldığı takdirde bizim gibi enerji bağımlılığı olan ülkelerin yıllık toplam maliyet tasarrufu 400 milyar dolardan bahsediliyor. Eskiden yenilenebilir enerji de çok pahalıydı. Şu an yenilenebilir enerji en ucuz elektrik kaynağı haline geldi." diye konuştu.

“İKLİM HASSASİYETİ ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, MECBURİYET"

İklim hassasiyetinin eskiden bir tercih olduğunu şu an ise mecburiyet haline geldiğini belirten Ali Koç “Ülke olarak bu dönüşümü sağlamamız lazım. Bir sürü hiç görmediğimiz boyutta afetler yaşanıyor. Jeopolitik krizler beş senede Rusya ile Hürmüz Boğazı ile birden bire enerji arzını enerji güvenliğini daha da önemlisi enerji fiyatlarını acayip noktalara getirdi. İklim hassasiyeti artık bir lüks veya tercih değil bir mecburiyet haline geliyor bu da gelecek açısından iyi bir şey.” ifadelerini kullandı.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI BİR NUMARALI ÖNCELİK''

Artık serbest ticaret döneminin bittiğini söyleyen Koç, “Ülkeler kendi ekonomilerine sanayilerine yatıım yapıyorlar. Buradaki çıkan ana unsur enerji bağımsızlığı ve dayanıklılık. Yeni formülde enerji dönüşümü aslında enerji bağımsızlığı ve rekabetçilik demek. Bu çok önemli.” dedi.