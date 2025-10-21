Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma açıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını bildirdi
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin, yakışıksız ve doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu vurguladı.
"Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez." diyen Tunç, "Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır." ifadesini kulllandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 20, 2025

AK PARTİ VE HÜKÜMET CEPHESİNDEN SERT TEPKİLER
Başarır'ın sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert tepki gösterdi.
Çelik, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür." dedi.
Başarır'ın sözlerine bir eleştiri de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir." diye konuştu.
Başarır'a tepki gösteren isimler arasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da vardı.
Ala, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
Başarır'a bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yavuz, muhalefetin kullandığı dilin siyasi nezaket ve normal insani yaklaşımdan uzak olduğunu söyledi.
"Siyasette bu tür seviyesiz ve çirkin söylemleri şiddetle reddediyoruz." diyen Yavuz, "Milletimiz, her seçimde bu zihniyete gereken cevabı sandıkta vermiş, vermeye de inşallah devam edecektir." ifadesini kullandı.
