Ali Nuhoğlu kimdir, neden gözaltına alındı? Ali Nuhoğlu’nun mesleği ve kariyeri

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 50 milyon lira olan üç villayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lira ile yakalandı. Örgütlü suçlar yönünden yürütülen kapsamlı çalışmada 73 şüpheli gözaltına alırken bazı isimlerin ise firari olduğu tespit edildi. Yakalanan isimler arasında Ali Nuhoğlu’yla birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler dikkat çekti. Peki Ali Nuhoğlu kimdir ,gerçek mesleği ne? İşte, gözaltına alınan ismin kariyeri…



ALİ NUHOĞLU KİMDİR?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.



Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan’da bulunan Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.



Nuhoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede hizmet veriyor.



Nuhoğlu İnşaat’ın İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar’da ofisi bulunuyor.



ALİ NUHOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Ali Nuhoğlu’da yer alıyor.

