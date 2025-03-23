Ali Nuhoğlu kimdir, tutuklandı mı? Ali Nuhoğlu’nun siyasi kariyeri ve hayatı

Ali Nuhoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 50 milyon lira olan üç villayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lira ile yakalandı. Örgütlü suçlar yönünden yürütülen kapsamlı çalışmada 73 şüpheli gözaltına alırken bazı isimlerin ise firari olduğu tespit edildi. Yakalanan isimler arasında Ali Nuhoğlu’yla birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler dikkat çekti. Peki Ali Nuhoğlu kimdir ,gerçek mesleği ne? İşte, gözaltına alınan ismin kariyeri…





ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal gibi isimler tutuklandı. Yurt dışı yasağıyla birlikte Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın serbest bırakıldı.

ALİ NUHOĞLU KARİYERİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.



Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan’da bulunan Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.



Nuhoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede hizmet veriyor.



Nuhoğlu İnşaat’ın İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar’da ofisi bulunuyor.





