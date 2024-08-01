Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında yeni gelişme

İş insanı Ali Rıza Gültekin 14 Kasım 2018'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı'ndaki binanın 4’üncü katındaki iş yerinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Ali Rıza Gültekin'in alacak meselesi nedeniyle "Barışerler" çetesi suç örgütü liderinin talimatı ile 5 örgüt üyesi tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişiler arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak ara buluculuk yaptıkları belirtildi. Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu iddianamede yer aldı.



İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonucunda sanıklardan Sergen Güler'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası verildi.

Sanıklar Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer'e "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıl hapis cezası verilirken, sanıklardan 8'ine "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "suçluyu kayırma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirmek" suçlarından 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Sanıklardan polis memuru M.S.S'nin "görevi kötüye kullanma", diğer sanıkların da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlarına hükmedildi.



İSTİNAF MAHKEMESİ VERİLEN KARARI BOZDU



Dosyanın, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) taşınmasının ardından görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, yerel mahkemenin bazı sanıklar hakkında yeterli delil bulunmaması nedeniyle verdiği kararları reddederek bozma kararı aldı.

İKİ SANIĞA DAHA MÜEBBET



Tutuklu sanık Mehmet Salih Barışer’in "kasten öldürmeye yardım" suçundan aldığı 10 yıl hapis cezası 14 yıla çıkarıldı. Baran Barışer’e aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezası da bozularak, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Mehmet Barışer hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan verilen beraat kararını kaldırarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası kararı verdi. Sanıklardan Vasfi Unutmaz’a "tehdit" suçundan kurulan kamu davasının düşürülmesine dair hükmü kaldırılarak "tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. İstinaf mahkemesi sanıklardan Sergen Güler'e ‘kasten öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını da onadı.



KARAR YARGITAY TARAFINDAN ONANDI



Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararından sonra, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi de temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle kararın bozulmasını gerektirecek nitelik oluşmadığını belirterek, istinaf mahkemesinin kararını onadı.



Avukat Umur Yıldırım, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nce, Ali Rıza Gültekin’in öldürülmüş olduğu olaya ilişkin yürütülen yargılamada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin olaya katılan tüm sanıklar yönünden verdiği müebbet hapis cezalarını onadığını belirterek şöyle konuştu:

"Olaya katılan tüm sanıklar kasten öldürme suçundan cezalandırılmıştır. Yine olay sonrasında firar edip sonradan yakalanan ve dosyası ayrılmış; diğer bir sanık Mustafa Barışer hakkında yürütülen yargılama sonucunda da İstanbul 9’uncu Ağır Cezası Mahkemesi ve istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin kararında tutuklanmasına karar verilen olayın azmettiricisi konumunda olan Mehmet Barışer isimli sanık ise karar sonrası firar etmiştir. Sanık halen firar olup yakalanamamıştır. 2018 yılında gerçekleştirilen bu saldırı sonrasında sanıklar yıllarca firar ederek kaçmıştır. 6 yıl verilen hukuk mücadelesinde sanıklar hakkında verilen kararlar ile adalet bir nebze tesis edilse de hükümlülerin yakalanıp infazına yönelik tüm çalışmaların yapılması adalete olan güven için gereklidir."