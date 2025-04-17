Ali Rıza Yılmaz kimdir? Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı neden gözaltına alındı?

Beşiktaş Belediyesi’nde Ali Rıza Yılmaz’a bağlı olarak 6 farklı müdürlük hizmet veriyordu.

Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi’nde Afet İşleri, Destek Hizmetleri, Kadın ve Aile Hizmetleri, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nden sorumluydu.

CHP’de ilçe yöneticiliği, il kongresi, kurultay delegesi gibi farklı görevler üstlenen Ali Rıza Yılmaz, 2009-2019 yılları arasında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ekibinde Belediye Meclis üyeliği, CHP Grup sözcülüğü ve CHP İstanbul Grup sözcülüğü yaptı.



2019-2024 dönemi Beşiktaş Belediyesi Meclisi olarak görev yaptığı, seçimler sonucunda Beşiktaş Belediye Koordinatör Başkan Yardımcısı oldu.



2025 yılında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yapılan ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



