Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı
26.09.2026 00:18
Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek.” paylaşımında bulunan gazeteci Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlattı. Tarakçı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Tarakçı'nın X hesabından yaptığı paylaşımın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Tarakçı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak incelemeye alınması yönünde talimat verildi.