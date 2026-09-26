Ali Tarakcı "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı
26.09.2026 00:18
Son Güncelleme: 26.09.2026 22:37
Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı tutuklandı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek.” paylaşımında bulunan gazeteci Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan Ali Tarakcı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı.
ERİŞİM ENGELİ KARARI
Ayrıca, Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, piyasaları manipüle ettiği iddia edilen Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi.
Karar, Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.