Ali Yerlikaya kimdir? Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaç yaşında ve nereli?

Ali Yerlikaya 11 ekim 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.



1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlayan Ali Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.



Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.



29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.



13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010 - 9 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012 - 3 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 5 Mart 2015 - 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.



Yeni dönemde İçişleri Bakan olarak görev alacak olan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.