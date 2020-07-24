Ali Yerlikaya: Tarihi bir güne uyandık

ntv.com.tr 24.07.2020 - 10:22
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hazırlıklar tamamlandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Ayasofya'nın içinin son halinin fotoğrafıyla, "Tarihi bir güne uyandık" mesajını paylaştı.
Yerlikaya, "86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası;
maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,
Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.