Ali Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak vatanıdır

Yerlikaya, Hatay programları kapsamında İskenderun Kaymakamlığını ve Belediyesini ziyaret etti. Ardından Sakarya Mahallesi'ndeki Ziraat Park'ta "Kardeşlik İftarı"nda vatandaşlarla orucunu açtı.



Yerlikaya, burada yaptığı konuşmasına, Necip Fazıl Kısakürek'in ramazandan bahsederken "Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı, bilinmezi bilirler, bilseler ağlamayı" ifadelerini kullanarak başladı. Hataylıların özellikle son 2 yıl çok gözyaşı döktüğünü, acılara göğüs gerdiğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:



"Hani, Hazreti Mevlana, 'sabret ki her şey hissettiğin gibi olsun, sabret ki her şey gönlünce olsun' diyor ya, benim İskenderunlu kardeşlerim de Allah için çok sabretti ama mücadele sahasını terk etmedi çünkü İskenderun ayağa kalkmalıydı, Hatay yeniden kıyam etmeliydi. Barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin diyarı olan bu topraklara yakışan da buydu. Aziz milletimiz de benzersiz bir medeniyet mirasına sahip olan İskenderun'umuzu yalnız bırakmayacaktı, bırakmadı da. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur, hepimizin ortak vatanıdır."



"DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONUNU HAYATA GEÇİRDİK"



Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından milletçe el ele verdiklerini, "Asrın Felaketi"ni asrın birlikteliğine dönüştürdüklerini belirtti. Deprem bölgesinde şimdiye kadar 201 bin 431 konutun anahtarının teslim edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Birbirimize daha sıkı sarıldık, kenetlendik, bir olduk, birlik olduk çünkü biliyorduk her gecenin ardından güneş doğacaktı. Her zorluğun ardında bir kolaylık vardı. Liman kenti İskenderun sadece gemilerin değil, sevginin, umudun demir attığı bir yer olarak yeniden şahlanmalıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. 'Bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız' diye İskenderunlu kardeşlerimize söz verdik. Şimdiye kadar depremden etkilenen 11 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 6 kura töreniyle, 201 bin 431 konutun anahtarını teslim ettik."



İskenderun'da ise 3 bin 266 konutu hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini ifade eden Yerlikaya, yıl sonuna kadar da 10 bin konutun anahtarını hak sahibi ailelere teslim edeceklerini söyledi. Yerlikaya, bir sonraki ramazanda İskenderun'daki tüm konutların anahtar teslimini yapmış olacaklarını kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Bakan Yerlikaya'ya Hatay'a geldikleri için teşekkür etti.

Hatay'ın çok büyük bir deprem yaşadığını hatırlatan Yayman, şöyle konuştu:



"Bu depremde canlarımızı kaybettik. Depremin adı 'Kahramanmaraş depremi' olsa da en fazla kaybı Hatay'da yaşadık ama Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraların sarılması, şehrimizin ayağa kalkması ve bir daha bu acıların yaşanmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız buradaydı, bugün İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya burada, Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan. Her zaman bakanlarımızı bize gönderiyor ve sorunlarımızı çözmek için gece gündüz mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi son depremzede evine girene ve Hatay'da, tüm deprem bölgesinde yaralar sarılana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözü artık Cumhurbaşkanı'mızın kendi ifadesiyle 'Hatay artık hükümetimizin meselesi', Hatay artık 85 milyon aziz Türk milletinin meselesidir diyorum."