Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haber Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Kurban Bayramı'nda trafik denetimleri ile ilgili konuşan Yerlikaya, 3 bin gizli yolcu ile otobüslerin denetleneceğini söyledi.

Yerlikaya, 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personelin görev yapacağını ve toplamda 68 bin 826 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Denetimin olmadığı bir ortam düşünemeyiz. Trafik kuralı yaşatır. Trafik kuralına riayet yaşatır. Bayramlar sevinç günümüz. 32 milyon aracın pek çoğu, sürücülerin pek çoğu bir anda yollara çıkıyor. 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel görev alıyor. 68 bin 826 polis ve jandarmamız görevlendirildi. 3 bin gizli yolcu ile otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak.

2002 yılında toplam can kaybı 9 bin 5, 2021'de 5 bin 362 can kaybı, 2024'te 6 bin 351 can kaybı oldu trafikte. 2030 yılında hedefimiz bunu 2 bin 791'e düşürmek.