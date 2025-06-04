Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu otobüsleri denetleyecek

2002 yılında toplam can kaybı 9 bin 5, 2021'de 5 bin 362 can kaybı, 2024'te 6 bin 351 can kaybı oldu trafikte. 2030 yılında hedefimiz bunu 2 bin 791'e düşürmek.

"Denetimin olmadığı bir ortam düşünemeyiz. Trafik kuralı yaşatır. Trafik kuralına riayet yaşatır. Bayramlar sevinç günümüz. 32 milyon aracın pek çoğu, sürücülerin pek çoğu bir anda yollara çıkıyor. 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel görev alıyor. 68 bin 826 polis ve jandarmamız görevlendirildi. 3 bin gizli yolcu ile otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak.

Yerlikaya, 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personelin görev yapacağını ve toplamda 68 bin 826 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haber Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurban Bayramı 'nda trafik denetimleri ile ilgili konuşan Yerlikaya, 3 bin gizli yolcu ile otobüslerin denetleneceğini söyledi.

"YAKA KAMERALARI 111 BİN 604 SAYIYA ULAŞACAK"



Vatandaşla yüzyüze denetimlerde bir şahidimiz olsun istedik, bu da yaka kamerası. Bu sayı şu anda bugün için 42 bin 604, 111 bin 604'e ulaştıracağız yaka kameralarını. Bir vatandaşımızın personelimizle ilgili şikayet etmesini istemiyoruz. Her zaman nezaket, tebessüm, tebessüm diyoruz. Farklı bir muamele olursa kamera kaydı oluyor. Bundan çok memnunuz.

Şehir içi hız ihlali sonucu ölüm çok fazla. 5 ölümün yüzde 79'u yerleşim yeri içerisinde. Hız sınırı yüzde 10-30 arasında 2 bin 167 TL ceza ve yüzde 30'un üzerinde 5 defa olduğunda 1 yıl ehliyete el konuluyor. 2019-2024 yılları arasında 144 sürücü belgesi alınmış sadece.

Yeni düzenlemede 5 kilometrelik toleransla, mesela 30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 dahil yakalanırsanız 2 bin lira getiriyoruz. 36'dan 40'a çıkarsan 2 bin lira. Ve burada 4 barem var, 5'erli sistem yaptık. Daha sonra 10'arlı duruma çıkıyoruz. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile yakaladığımız zaman 20 bin lira ceza, 30 gün ehliyetini alıyoruz. (56-65 kilometre limit aşımda) 25 bin lira ceza, 60 gün alıyoruz, 66 kilometre ve üzeri olduğunda 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bu durum 5 kez tekrarlanırsa psikoteknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk ediyoruz.

"OTOYOLLARDA 30 KİLOMETREDE BİR RADAR OLACAK"

Hızla ilgili günde 10 vatandaşımızın kaybedilmesine son vermek istiyoruz. Otoyollarda 120 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap-işlet-devret yollarımızda 154'e kadar gidilebiliyor. Bu limitler güzel limitler. Bakanlığımızda bin 485 radar var ve sadece 120'si otoyollarda. Yerleşim yerinde biz radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. Biz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk.

Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Çekip attığınızda görüntü varsa ceza veriyoruz yine. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL, 60 bgün ehliyeti alınacak, 60 gün aracı bağlanacak.

"YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI AZALDI"



Vatandaşlarımızda büyük infial uyandıran yasa dışı çakarla ilgili mevcut ceza 6 bin 439 liraydı. Sadece 15 gün trafikten men ediliyordu. Bu ceza 138 bin lira, birincisinde 30 gün bağlanma, ikincisinde 276 bin 345 lira ceza ve 60 gün bağlanma cezası. Bu uygulama 6 aydır uygulanıyor ve yüzde 82 azaldı. Bu iş yıl sonunda yüzde 90'ın üzerine çıkacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Teklif komisyondan geçti bayramda sonraki hafta değil sonraki hafta Meclis'e gelecek. Tabi bu Meclis'te kabul ettikten sonra, Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmeyecek. En az 1 Eylül'e kadar zaman gerek bize.