Aliağa Limanı'nda gemi yangını: Karadan ve denizden müdahale

Aliağa Limanı'nın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide söküm çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü sevk edildi.



Römorkörler de denizden gemiye su ve köpük püskürtüyor.