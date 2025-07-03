Aliağa Limanı'nda gemi yangını: Karadan ve denizden müdahale
İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde yangın çıktı. Alevlere karadan ve denizden müdahale ediliyor.
Aliağa Limanı'nın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide söküm çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü sevk edildi.
Römorkörler de denizden gemiye su ve köpük püskürtüyor.
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