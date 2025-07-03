Aliağa Limanı'nda gemi yangını: Karadan ve denizden müdahale

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde yangın çıktı. Alevlere karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Aliağa Limanı'nda gemi yangını: Karadan ve denizden müdahale

Aliağa Limanı'nın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide söküm çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü sevk edildi.

Römorkörler de denizden gemiye su ve köpük püskürtüyor.

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