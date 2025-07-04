Aliağa Limanı'ndaki yangın kontrol altında

İzmir'deki Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan dev tankerde çıkan yangın karadan ve denizden 16 saatten fazla süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aliağa Limanı'ndaki yangın kontrol altında

Aliağa Limanı'nın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide dün söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına, Aliağa Belediyesi itfaiye ekipleri ve 6 söndürme römorkörü müdahale etti.

Ekiplerin gece boyu da süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı.

Gemide soğutma çalışması sürüyor.

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