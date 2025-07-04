Aliağa Limanı'ndaki yangın kontrol altında
İzmir'deki Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan dev tankerde çıkan yangın karadan ve denizden 16 saatten fazla süren müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir Aliağa Limanı'nın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide dün söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına, Aliağa Belediyesi itfaiye ekipleri ve 6 yangın söndürme römorkörü müdahale etti.
Ekiplerin gece boyu da süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı.
Gemide soğutma çalışması sürüyor.
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