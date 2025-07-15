Aliağa’da 30 Eylül’e kadar ateş yakmak yasak

Aliağa Kaymakamlığı tarafından 14 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan yazılı açıklamada, 5422 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi gereğince "Yangınlara Karşı Önleyici Tedbirler" başlıklı Genel Emir kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, İzmir İli 2025 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararları doğrultusunda, orman ve diğer kırsal yangınların önlenmesine yönelik kapsamlı yasakların 30 Eylül 2025 tarihine kadar uygulanacağı belirtildi.



Aliağa Kaymakamlığı’nın 14.07.2025 tarihli "Yangınlara Karşı Önleyici Tedbirler" başlıklı Genel Emir'e göre 30 Eylül 2025 tarihine kadar Aliağa ilçe sınırları içerisinde kamu idareleri tarafından belirlenmiş mesire ve piknik alanları dışında; mangal, semaver ve benzeri malzemelerle ateş yakılması, her türlü çöp, anız, ot, dal, çalı ve benzeri bitki örtüsü artığının yakılması, cam şişe, plastik şişe, yanıcı madde atıklarının gelişigüzel atılması veya kırılması, sigara izmaritlerinin çevreye atılması yasaklandı.