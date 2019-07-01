İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli İtalyan bandıralı bir LPG tankerinde gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
Yangının LPG tankerinin transferi esnasında gemide bulunan teknik bir nedenden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay,"SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.
Olayın ardından Romen vatandaşı mürettabatın öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak açıklandı.
PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında İtalya bandıralı, Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gemide çıkan yangın söndürüldü.