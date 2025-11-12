Aliağa'da üzerine gemi parçası düşen işçi hayatını kaybetti
12.11.2025 23:39
IHA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde üzerine parça düşen işçi hayatını kaybetti.
Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 44 yaşındaki işçi Hasan Aktepe, üzerine düşen gemi parçasının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktepe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, iki çocuk babası Hasan Aktepe'nin olaydan bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi