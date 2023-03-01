Alibey Barajı'nda sular çekilince batık araçlar yüzeye çıktı

Kurak bir mevsim geçiren İstanbul'da barajlar alarm vermeye devam ediyor.

Su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 10.69'a gerileyen Alibey Barajı'nda suların bir kısmı çekildi. Bir süre önce baraja gömülen 2 araç da su yüzeyine çıktı.