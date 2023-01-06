Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor.

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32.25 olarak kayıtlara geçti. Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 280 milyon metreküp su kaldı.

Bu oran son 10 yılın en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 48.02 olarak ölçülen İstanbul'un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 35.44 olarak kayıtlara geçmişti.

ALİBEYKÖY BARAJI ADETA KURUDU

İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu.

İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 18.29 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri.

Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu.

Su seviyesinin ölçülmesi için yapılan beton kule ise tamamen açıkta kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerde ise sudan eser yok. Kuruyan bu bölümlerde çok sayıda otomobil lastik izi dikkat çekti. Bölgedeki değişim havada görüntülendi.

İKİ BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

İstanbul'un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.9 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 7.06. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 38.96 ile Terkos oldu.



"HİÇ YAĞMUR YAĞMAYACAK DİYE BİR DURUM OLAMAZ BU KIYAMET SENARYOSU OLUR"

Doluluk oranlarını değerlendiren İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "İstanbul'un su seviyeleri şu anda bizi endişeye sevk edecek durumda değil. Aynı zamanda İstanbul, önümüzdeki yıllarda kuraklık periyotlarında bile su sıkıntısı yaşamayacak. Bizim baraj rezervlerimiz yağmurun geç kaldığı dönemlerde bizi idare edecek durumda" dedi.

Ayın 10'undan sonra hava sıcaklıkları düşmesinin tahmin edildiğini ifade eden Solmaz, "Hiç yağmur yağmayacak diye bir durum olamaz bu kıyamet senaryosu dediğimiz bir şey olur" dedi.

"ALİBEYKÖY BARAJI'NI YILLARCA AYLARCA ÇALIŞTIRMADIĞIMIZ DÖNEMLER DE OLDU"

Solmaz, su açısından endişelenecek bir durum olmadığını ifade ederken "Alibeyköy Barajı'nda içinde su olduğu zaman, Alibeyköy'ü biz sezon öncesi bitirmeye çalışırız. Alibeyköy'ü yıllarca, aylarca çalıştırmadığımız dönemler de oldu. Alibeyköy'den yılda 30 milyon metreküp su alırız ki yılda, ki biz 1 milyar 100 milyon metreküp su işletiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN SUYUYLA İLGİLİ B PLANIMIZ DA C PLANIMIZ DA VAR"

Solmaz, İstanbul'un suyuyla ilgili B ve C planlarının olduğunu belirtirken "Kısa vadede ki bu da 25-30 yıldır, İstanbul için kuraklık ön görmüyoruz" dedi.