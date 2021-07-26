Alibeyköy Barajı'na akan derede endişelendiren görüntü

İstanbul Sultangazi'den geçip Alibeyköy Barajı'na akan dere tehlike saçıyor. Dereden su içen tavuklarının telef olduğunu söyleyen bölge halkı endişeli. Alibeyköy Barajı son günlerde yaşanan balık ölümleriyle gündeme gelmişti.

İHA - NTV Haber 26.07.2021 - 09:48

Alibeyköy Barajı'na akan derede endişelendiren görüntü

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Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri

İstanbul Habipler'de Alibeyköy Barajı'na akan derenin, yıllardır temiz ve berrak olmasına rağmen son 6 aydır tamamen kirlendiği ve kötü kokular yaydığı öne sürüldü.

40 yıldır bölgede yaşayan Gülseher Çelik, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

SU İÇEN TAVUKLAR TELEF OLDU

Dereden su içen tavuklar ile 2 yavru köpeğin öldüğünü belirten vatandaşlar önlem alınması için çağrıda bulundu.

Alibeyköy Barajı son günlerde yaşanan balık ölümleriyle gündeme gelmişti.

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