Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan genç kadın hastanede yaşamını yitirdi

Alibeyköy Barajı'nda, suyun üzerinde bir kadını hareketsiz durumda gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çağırılan itfaiye görevlilerince sudan çıkarılan D.B'ye (21) sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Yaşam belirtisi bulunan D.B, ambulansla götürüldüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen D.B'nin Sultangazi Millet Bahçesi'ne gelerek baraja doğru yürüdüğü, ardından suyun üzerinde görüldüğü belirtildi.



Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

