Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu. Suların çekilmesiyle yeşillenen alanda mandalar otlamaya başladı.

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu

'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent 'da da etkisini sürdürüyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi de gün geçtikte düşüyor.

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu - 1

verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32,38 seviyelerini görürken Alibeyköy Barajı'nda geçen yıl 39,41 olan su seviyesi bugün itibarıyla 14,96'ya düştü.

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu - 2

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet ise tamamen kurudu. Suların çekildiği yerlerde ise derin çatlaklıklar oluştu.

Kuruyan gölet drone ile havadan görüntülenirken göletin kuruması nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...