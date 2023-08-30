Alibeyköy-Eminönü hattının Eminönü-Cibali bölümü tamamlandı

İstanbul'un raylı sistem ağı genişlemeye devam ediyor.



İlk bölümü 2021'de açılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın,

Eminönü-Cibali arasındaki ikinci ve son etabı da hizmete girdi.



Doğuş İnşaat tarafından yapılan hattın açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.



Yeni açılan bölümle Eminönü'nden Alibeyköy'e ulaşım süresi 35 dakika olacak.



Hattın, turizm ve ticaret nedeniyle kalabalık olan bölgenin ulaşımını önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.



14 İSTASYON



14 istasyondan oluşan hattın uzunluğu ise 10 kilometre.



Talebe göre 3 dakikada bir sefer düzenlenebilecek hattı, günlük 100 binin üzeride yolcunun kullanması bekleniyor.



Yeni hat diğer raylı sistemlerle de entegre olduğu gibi kentin deniz ulaşımındaki kilit noktalardan biri olan Eminönü İskelesine de yürüme mesafesinde yer alıyor.

