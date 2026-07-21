Alican Uludağ gözaltına alındı

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Uludağ’ın X hesabından yaptığı paylaşımlar ile bazı kullanıcıların paylaşımlarının, Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216’ncı ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı 217/A maddeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldığı ve şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Bu kapsamda Alican Uludağ’ın gözaltına alındığı bildirilirken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Gazeteci Alican Uludağ, yine sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış iki ay önce ise tahliye edilmişti.