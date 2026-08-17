Alihan Kuriş soruşturması. Bakan Gürlek: Haksız kazanç elde eden yapılara karşı adım atıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon la ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

A Haber'e konuşan Bakan Gürlek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

"Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır." diyen Gürlek, "Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

“BURADA TEMEL ÖLÇÜT, HERHANGİ BİR İNANÇ DEĞİL”

Gürlek şöyle devam etti:

"Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.

Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.

Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti.

Emniyet güçleri aralarında Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kuriş soruşturmasında perşembe sabahı gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi.

Mahkeme aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutukladı. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Tutuklanmasına karar verilen isimler şöyle: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güer, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Uusl, Muhammet Karaköse.

Ev hapsine çarptırılan isimler: Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökcen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, Selman Süleyman Keşkekçi, İsmail Hakkı Akgün.