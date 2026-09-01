Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin adliyede

GÜRLEK TEPKİ GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise İdris Naim Şahin 'in söyledikleriyle dosyadaki delillerin uyuşmadığını söylemişti .

"Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor." diyen Gürlek, şunları kaydetmişti:

"- Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor.

- HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor."