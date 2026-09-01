Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin adliyede
01.09.2026 15:50
Son Güncelleme: 01.09.2026 16:09
Eski bakanın ifadesinin hangi sıfatla alınacağı henüz bilinmiyor.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Suç Örgütü'yle ilgili soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere adliyeye geldi.
İdris Naim Şahin'e tahsisli araç, soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu belirtilen Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılmıştı.
GAZETECİLERE GÖRÜNTÜ VERMEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakan Şahin için ifade çağrısı yapmıştı. NTV muhabiri Mustafa Berber, Şahin'in bugün ifade vermek için adliyeye geldiğini bildirdi.
Berber, Şahin'in hangi sıfatla ifade vereceğinin bilinmediğini ve gazetecilere görüntü vermeden adliyeye giriş yaptığını kaydetti.
Hilmi Tuna Kuriş, Muğla'da yakalanmıştı. Şüphelilerin İstanbul'dan Muğla'ya yolculuklarında Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirlenmişti.
İDRİS NAİM ŞAHİN'E NELER SORULACAK?
İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı ortaya çıkmış; soruşturma ilerledikçe eski Bakan adına tahsisli iki aracın daha benzer şekilde kullanıldığı tespit edilmişti.
Şahin'e bu araçların başkaları tarafından nasıl kullandığı ve kiralık araçların yeniden nasıl kiralandığına yönelik sorular sorulması bekleniyor.
Eski Bakan Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını savunmuştu.
"KİRALAMIŞTIM, BAŞKASINA KULLANDIRMIŞ"
Eski bakan Şahin, tahsisli aracının suç örgütü şüphelileri tarafından kullanılmasının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapmıştı .
Bakan Şahin, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada söz konusu aracın kendi bilgisi dışında kullandırıldığını iddia etmişti.
Ankara'da ikamet ettiğini belirten Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını ileri sürmüştü.
Şahin, aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendiğini savunmuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek
GÜRLEK TEPKİ GÖSTERDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki delillerin uyuşmadığını söylemişti .
"Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor." diyen Gürlek, şunları kaydetmişti:
"- Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor.
- HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor."